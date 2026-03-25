VÍDEO: vereador quer reprovação de contas de ex-prefeito e alerta para risco iminente de inadimplência do Município de Colorado: “lamentável”

O vereador Ataíde Ribeiro Gonçalves, o popular Ataíde Avezão (PL), utilizou a tribuna da Câmara na sessão ordinária da última segunda-feira, 23, para esclarecer seu posicionamento em relação às contas do ex-prefeito de Colorado do Oeste, José Ribamar, que estão atualmente para análise pelos parlamentares.

Avezão solicitou a seus colegas uma análise detalhada das contas e antecipou que votará contra o projeto.

Segundo ele, o município de Colorado do Oeste encontra-se em risco iminente de inadimplência, o que dificultaria o recebimento de recursos estaduais e federais.

O caso se refere ao ofício enviado ao Legislativo pelo prefeito Edinho da Rádio, no qual revela uma situação de “extrema gravidade técnica e financeira” deixada pela gestão de Ribamar, superando os R$ 10 milhões. Por sua vez, José Ribamar rebate as acusações, afirmando que houve sobras de recursos durante sua administração (leia mais AQUI e AQUI).

Em entrevista ao site Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira, 25, Avezão afirmou que sempre se posicionou como um político independente e que seu voto será orientado pelo que for mais benéfico para a população de Colorado do Oeste.

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