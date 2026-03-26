Presidente da Câmara de Vilhena decide retirar pré-candidatura a deputado estadual

O presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Celso Machado (PL), afirmou em conversa informal com o site Extra de Rondônia que está retirando sua pré-candidatura a deputado estadual do cenário político.

Segundo ele, a decisão foi tomada com o objetivo de se dedicar integralmente ao mandato que exerce à frente do Legislativo municipal de Vilhena (leia mais AQUI).

Médico de profissão, Dr. Celso Machado, como é conhecido, destacou que, neste momento, a prioridade será o trabalho na Câmara, com foco nas atividades legislativas e nas demandas da população do município.

A retirada da pré-candidatura ocorre em meio às articulações políticas para as eleições de 2026, período em que lideranças definem estratégias e possíveis nomes para disputa de cargos estaduais e federais.

A decisão reforça a permanência de Dr. Celso Machado na condução dos trabalhos do Legislativo municipal durante seu mandato.