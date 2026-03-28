Em casa, secretário comenta cirurgia de urgência e tranquiliza familiares e amigos em Vilhena

O secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Borges, já está em casa, em fase de recuperação.

Nesta sexta-feira, 27, ele foi internado de emergência após um procedimento cirúrgico, permanecendo 24 horas na UTI do Hospital Regional de Vilhena (leia mais AQUI).

Ao Extra de Rondônia, Wagner informou que já recebeu alta no início da tarde deste sábado, 28, e tranquilizou familiares e amigos. “O exame que fiz revelou a necessidade de realizar um cateterismo de urgência, que evoluiu para uma angioplastia. Conforme protocolo, passei 24 horas na UTI em observação, mas agora está tudo bem”, explicou.

Segundo o secretário, será necessário adotar cuidados especiais com exercícios físicos e alimentação, a fim de manter uma rotina saudável e garantir uma plena recuperação. “O trabalho continua. A Saúde não pode parar”, encerrou.