PM prende suspeitos e recupera motoneta tomada em assalto em Vilhena

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de dois jovens e na recuperação de uma motoneta Honda Biz branca (placa OAI-0H72) poucas horas após o crime, ocorrido na manhã desta terça-feira, 7 de abril, no bairro Embratel, em Vilhena.

Entre os detidos está um foragido da justiça conhecido pelo apelido de “Talibã”.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima foi rendida na Rua Palestra Itália por dois homens em uma Biz vermelha.

O garupa, simulando estar armado, intimidou a condutora e subtraiu o veículo e um celular. Após o crime, as guarnições iniciaram diligências ininterruptas, utilizando imagens de câmeras de segurança para identificar os autores.

MONITORAMENTO E PRISÃO

A equipe policial localizou os suspeitos, identificados pelas iniciais H. R. S. S., “Talibã” e C. D. C. L., no momento em que saíam de uma residência empurrando a motoneta vermelha utilizada no assalto, que estava com o pneu furado. Eles foram seguidos até uma oficina mecânica no próprio bairro Embratel, onde foram abordados.

Durante a revista, os militares confirmaram que C. D. C. L., ainda trajava as mesmas roupas visualizadas nas filmagens do momento do roubo. Já H. R. S. S., confessou a autoria do crime e revelou que havia rompido sua tornozeleira eletrônica, estando evadido do sistema prisional.

RECUPERAÇÃO DOS BENS

O suspeito colaborou com a polícia e indicou o local onde a motoneta roubada estava escondida: uma área de mata nos fundos do IFRO, próxima à Casa Marechal Rondon.

No local, foram encontrados documentos e pertences da vítima espalhados pelo chão. Em outra diligência, os policiais localizaram a bolsa da vítima e os capacetes usados na ação nos fundos de uma casa na Travessa Primavera.

Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão pelos crimes de roubo majorado e evasão. Os envolvidos e os veículos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro do flagrante e demais providências judiciais.