VÍDEO: “Me surpreendi aqui; isso prova que o agro é pujante”, destaca Richard Rasmussen após palestra em Cerejeiras

A 3ª edição da AGROCOM, realizada em Cerejeiras, contou com a participação do biólogo e especialista em vida selvagem Richard Rasmussen, que ministrou uma palestra sobre os principais desafios do agronegócio brasileiro.

Rasmussen destacou pontos relacionados às transformações do setor, abordando questões que impactam diretamente a produção rural e o desenvolvimento do agronegócio no país.

A palestra integrou a programação oficial do evento, que reúne produtores, empresários e lideranças do setor em debates voltados à inovação e ao crescimento do agro (leia mais AQUI).

Reconhecido nacional e internacionalmente, Richard Rasmussen é considerado um dos especialistas mais conhecidos do Brasil, especialmente nas áreas de meio ambiente e produção rural. “Me surpreendi aqui. Muita gente. Isso prova que o agro é pujante”, disse o biólogo em vídeo após sua palestra.

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