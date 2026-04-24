Grupo Chavantes afirma que não há paralisação e anuncia chegada de oito médicos de São Paulo a Vilhena

O grupo Chavantes, responsável pelo setor de Saúde do município de Vilhena, anunciou, na tarde desta sexta-feira, 24, a chegada de oito médicos de São Paulo.

A entidade informou que a equipe chega ao município para substituir médicos que se recusarem a atender a população em razão do comunicado emitido pelos profissionais (leia mais AQUI).

Em release encaminhado ao Extra de Rondônia, o Chavantes afirmou que “não há qualquer paralisação iniciada até o momento e que todos os profissionais que atuam na unidade continuam trabalhando normalmente”.

O Grupo Chavantes informou que o pagamento referente ao mês de fevereiro foi realizado ontem (quinta-feira, 23) à empresa responsável pela contratação dos médicos, cumprindo integralmente o compromisso assumido. Já o mês de março apresenta apenas quatro dias de atraso real. A Secretaria Municipal de Saúde anunciou o repasse de R$ 3,5 milhões como parte dos valores remanescentes, a serem repassados no início da próxima semana.

“É fundamental destacar que, se houver paralisação por parte dos médicos, a atitude será considerada um pedido de rescisão contratual imediata. Nesse caso, os profissionais serão prontamente substituídos, garantindo a continuidade dos serviços, assegurando que nenhum paciente seja prejudicado. O corpo clínico do Grupo Chavantes em todo o território nacional é preparado para suprir necessidades momentâneas. Com responsabilidade e firmeza, o Grupo reafirma que todos os atendimentos — especialmente os de urgência e emergência — continuarão funcionando normalmente. A saúde da população é prioridade absoluta, e o compromisso do Grupo Chavantes é assegurar que o Hospital Regional siga cumprindo sua missão de salvar vidas e oferecer assistência digna, sem interrupções”, explica.