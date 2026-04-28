CHUPINGUAIA: PC divulga imagem de suspeito de homicídio em bar e pede ajuda da população

A Polícia Civil de Rondônia divulgou a imagem de um homem suspeito de cometer um homicídio que chocou a comunidade de Chupinguaia (leia mais AQUI).

O crime, ocorrido em março deste ano, teria sido motivado por vingança após desentendimentos em um estabelecimento comercial da cidade.

As investigações apontam que o conflito teve início quando o suspeito, identificado como Samuel de Jesus Pereira, conhecido como “Picumã”, foi expulso do bar pela vítima após apresentar comportamentos suspeitos na área externa.

No dia seguinte, o homem retornou ao local para pedir bebida fiado, o que foi negado pela proprietária. A situação evoluiu para uma briga física entre o suspeito e a vítima, identificada pelas iniciais R. S. S.

Após o confronto inicial, o investigado teria saído do local para trocar de roupa e retornado pouco tempo depois, armado com uma faca. Segundo relatos, ele chamou pela vítima e, no momento em que esta se aproximou, desferiu um golpe preciso no peito. O autor fugiu a pé logo em seguida. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) de Vilhena. A Justiça já deferiu o pedido de prisão preventiva, porém, o investigado fugiu da cidade e encontra-se em local incerto.

CANAIS DE DENÚNCIA

Para auxiliar na captura do foragido, a Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Samuel de Jesus Pereira seja repassada, de forma anônima, através dos seguintes contatos:

Polícia Civil: (69) 3322-3001 ou 197 (WhatsApp)

WhatsApp DERCCV (Vilhena): (69) 9914-3649

Polícia Militar: (69) 3322-3935 ou 190

A Polícia Civil reforça que a identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.