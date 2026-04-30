Mulher atacada com taco de madeira e faca morre no HR de Vilhena

O que começou como uma invasão domiciliar violenta terminou em tragédia na cidade de Vilhena (leia mais AQUI).

Uma mulher de 64 anos, agredida brutalmente durante a manhã desta quinta-feira, 30 de abril, no bairro Jardim Primavera, não resistiu aos ferimentos e faleceu após dar entrada no Hospital Regional.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a suspeita, identificada pelas iniciais S. F. M., teria invadido a residência localizada na Avenida Jasmim armada com um pedaço de madeira e uma faca. De acordo com os relatos, a motivação seria a não aceitação do término de um relacionamento de três anos com uma das moradoras do imóvel.

Durante o ataque, a agressora teria ameaçado as vítimas, mencionando o envolvimento de uma facção criminosa, antes de desferir golpes contra uma mulher no quarto e, em seguida, atacar a idosa em outro cômodo da casa.

A vítima de 64 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com lesões graves, mas o óbito foi confirmado pouco depois de receber atendimento médico.

PRISÃO EM FLAGRANTE

Após o crime, a suspeita fugiu do local, dando início a uma intensa perseguição. Graças à rápida atuação das equipes da Polícia Militar e Civil, a mulher foi localizada escondida em uma residência no bairro Ipê. Ela recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

O caso, que inicialmente era tratado como tentativa de homicídio, agora será apurado como homicídio doloso.

A Polícia Civil informou que a motivação detalhada não será divulgada no momento para preservar a integridade das investigações, mas confirmou que a suspeita permanece à disposição da Justiça.