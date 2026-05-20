Criminosos arrombam residência, reviram cômodos e furtam motocicleta, TVs e bicicletas em Vilhena

Uma residência localizada na Rua 53-A, no bairro Vila Operária, em Vilhena, foi alvo de uma ação criminosa ousada nos últimos dias.

Aproveitando-se da ausência do proprietário, criminosos arrombaram o imóvel e realizaram um verdadeiro “limpa”, levando eletrodomésticos, bicicletas e uma motocicleta.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao endereço assim que o morador retornou para casa e deparou-se com o cenário de destruição.

A vítima relatou aos policiais que havia se ausentado no domingo anterior para realizar uma viagem a trabalho. Ao retornar na terça-feira, 19 de maio, tomou um susto ao encontrar o cadeado do portão da frente estourado e a porta dos fundos da residência completamente arrombada.

REVIRARAM AS ROUPAS E ACHARAM A CHAVE

Ao entrar no imóvel, o proprietário constatou que os criminosos reviraram todos os cômodos, gavetas e armários em busca de objetos de valor. Demonstrando paciência na varredura, os ladrões conseguiram encontrar inclusive a chave de uma motocicleta, que o morador havia deixado escondida no fundo de um guarda-roupa.

Do local, os criminosos subtraíram: uma motocicleta Yamaha Fazer, de cor escura, com placa UAJ-5D48 (levada com a chave original), um televisor de 50 polegadas, um televisor de 32 polegadas e duas bicicletas de aro 29, sendo uma de cor rosa e outra de cor cinza.

A Polícia Militar realizou diligências e patrulhamentos por setores vizinhos e áreas de mata na tentativa de localizar os veículos ou os suspeitos, mas nenhum objeto foi recuperado até o encerramento do boletim de ocorrência.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e passa a ser investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio da Polícia Civil.