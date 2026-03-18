Suspeito de esfaquear homem 12 vezes em Chupinguaia é liberado após depoimento e tem prisão decretada logo em seguida em Vilhena

A Polícia Civil e a Polícia Militar de Vilhena e região buscam o paradeiro de D.P.M.J., de 21 anos, após a Justiça decretar sua prisão preventiva nesta quarta-feira (18).

Ele é o autor confesso de uma tentativa de homicídio brutal ocorrida na madrugada da última segunda-feira (16), em Chupinguaia (leia mais AQUI e AQUI).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o crime aconteceu em frente a uma distribuidora de bebidas na Avenida Walter Luiz Filho.

Após um desentendimento banal durante o consumo de álcool, D., se retirou e voltou armado com uma faca, desferindo cerca de doze golpes contra a vítima, P.R.V.S., atingindo regiões vitais como pescoço, cabeça e escápula.

Na manhã de terça-feira (17), em um ato de extrema audácia, o agressor foi localizado pela Polícia Militar em frente ao hospital onde a vítima estava internada.

Testemunhas relataram que ele exibia a faca e se vangloriava do crime, afirmando que aguardava a saída do desafeto para “finalizar o serviço”.

Ao ser abordado, ele confessou o crime e afirmou integrar uma organização criminosa.

Apesar da confissão e da gravidade das ameaças, o suspeito foi liberado após ser apresentado na UNISP de Vilhena, pois o período do flagrante havia expirado.

Contudo, diante do risco concreto à ordem pública e à vida da vítima, a 1ª Vara Criminal de Vilhena expediu o Mandado de Prisão Preventiva.

A decisão judicial, assinada pela magistrada, tipifica o crime como homicídio qualificado tentado (Artigo 121, § 2º do Código Penal).

O documento destaca a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e garantir a instrução do processo.

Como D., já havia deixado a delegacia quando a ordem de prisão foi oficializada, ele passou à condição de procurado.