Suspeito de tentar matar homem com 12 facadas em Chupinguaia volta para a cadeia em Vilhena

A Polícia Militar do Distrito do Guaporé efetuou a prisão de um homem identificado pelas iniciais D.P.M.J., suspeito de uma tentativa de homicídio brutal ocorrida recentemente em Chupinguaia.

O indivíduo é acusado de desferir 12 facadas contra outra pessoa, crime pelo qual chegou a ser detido anteriormente, mas acabou liberado para responder em liberdade (leia mais AQUI e AQUI).

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição do Guaporé recebeu a informação de que um mandado de prisão preventiva havia sido expedido contra o suspeito.

De posse da ordem judicial, os policiais iniciaram diligências e localizaram o homem na cidade de Chupinguaia.

Ao ser abordado, o suspeito recebeu voz de prisão imediata. Ele foi conduzido pela equipe policial até a Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde foi apresentado à autoridade plantonista para o cumprimento formal do mandado.

Antes de ser recolhido ao sistema prisional, o detido foi submetido ao exame de corpo de delito. Na sequência, ele foi entregue na Casa de Detenção de Vilhena, onde permanece à disposição da Justiça para responder pelo crime de tentativa de homicídio.

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