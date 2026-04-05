COLORADO: projeto que analisa contas polêmicas de ex-prefeito será votado nesta segunda-feira e presidente da Câmara comenta caso

O projeto que analisa as contas polêmicas envolvendo o ex-prefeito José Ribamar, do período de 2017 a 2022, será votado na sessão ordinária, na manhã desta segunda-feira, 6, na Câmara Municipal de Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia.

A informação é da presidente do Poder Legislativo, Michelly Martins (PRD), ao comentar o caso, através de nota divulgada à imprensa, na última sexta-feira.

A parlamentar afirmou que a matéria está apta para apreciação, que decidiu se pronunciar formalmente após informações inverídicas e que seu silêncio, até aqui, não foi por omissão, mas sim por orientação jurídica.

O caso envolve convênios milionários por convênio do Município de Colorado do Oeste junto ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER) de Rondônia, que estipulou prazo de 10 dias para devolução do dinheiro antes de adotar medidas drásticas contra o Município (leia mais AQUI, AQUI e AQUI).

De acordo com Michelly, as contas de Ribamar chegaram ao conhecimento da Casa Legislativa há aproximadamente 40 dias. Assim que recebidas, foram imediatamente encaminhadas para apreciação dos nobres vereadores, seguindo o trâmite legal, com envio às comissões competentes e análise do setor jurídico.

“Contudo, próximo ao período de votação, a Câmara Municipal foi oficialmente notificada pelo atual gestor sobre a existência de convênios referentes aos exercícios de 2017 a 2022, o que trouxe uma situação atípica ao processo”, explicou.

Ela ressaltou que buscou todos os meios legais necessários para dar o devido prosseguimento ao processo e avisou: “Não tenho político de estimação. Minha maior preocupação sempre foi e continuará sendo o nosso município”.